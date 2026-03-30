Suparnik Hrvatske na SP-u bio nadomak iznenađenja protiv snažne Njemačke

Ovaj susret bio je od važnosti za Hrvatsku jer je upravo Gana jedna od tri momčadi s kojima će se susresti u grupnoj fazi. Preostale dvije su Panama i Engleska.

Nijemci su u susret ušli kao jasni favoriti, a prva prilika pripala je Florianu Wirtzu koji je iz slobodnog udarca zatresao vratnicu. Njemačka je nastavila povremeno prijetiti, ali nije zabila sve do samog kraja 1. poluvremena kada je Kai Havertz realizirao jedanaesterac.

Gana je pružala solidan otpor, ali falila joj je prava prilika. Ona se konačno ukazala u 72. minuti kada su Ganci sjajno izigrali suparnike, a akciju je okrunio joker s klupe Abdul Fatawu lijepom završnicom. Njemačka je nakon toga opet preuzela inicijativu i skoro zabila preko Lennarta Karla. Stvar u svoje ruke uzeo je Deniz Undav koji je pred sami kraj pogodio za 2-1.

Vrijedi napomenuti, Gana je utakmicu dočekala u jako slaboj formi. U tri uzastopne utakmice je izgubila, a posebno je bolan bio poraz od Austrije rezultatom 5-1. Njemačka je, s druge strane, Ganu dočekala sa šest uzastopnih pobjeda.