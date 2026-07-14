PRESRETNI DE LA FUENTE

Francuzi se sigurno slažu s ovim riječima španjolskog izbornika

S.Š. / Hina

14.07.2026 u 23:49

Luis de la Fuente i Dani Olmo
Luis de la Fuente i Dani Olmo Izvor: EPA / Autor: SHAWN THEW
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

'Teško je opisati osjećaj, ali to je čista radost. Imamo još jedan korak pokušat ćemo ga napraviti', kazao je španjolski izbornik Luis de la Fuente nakon što je njegova reprezentacija pobjedom 2:0 protiv Francuske izborila plasman u finale Svjetskog prvenstva.

'Biti u finalu Svjetskog prvenstva luksuz je rezerviran samo za odabrane i morate sve to upiti. Kad smo prije gotovo četiri godine krenuli s idejom, držali smo se nje i to nas je dovelo ovdje', dodao je španjolski strateg.

'Ova skupina igrača je iznimna. Želimo nastaviti, biti još bolji. Imamo još jedan korak i pokušat ćemo postići ono što želimo. Suočili smo se s jednom od najboljih momčadi na svijetu, ali danas su se oni suočili s najboljom momčadi na svijetu', istaknuo je De la Fuente za L1.

Prvi gol za Španjolce zabio je Mikel Oyarzabal iz jedanaesterca u 22. minuti.

'Radi se o vizualizaciji jedanaesterca, o tome da te trenutke morate proživjeti u svojoj glavi unaprijed i da imate rutinu za kada ti trenuci dođu', kazao je za DAZN.

"Zaslužili smo sanjati, imati naslov na umu, nadamo se da ćemo za pet dana uspjeti staviti završni pečat," dodao je.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
sp u nogometu

sp u nogometu

Kylian Mbappe slomio se nakon debakla: Otvoreno je rekao ono što je cijeli svijet vidio
sp u nogometu

sp u nogometu

Francuzi u šoku nakon debakla u polufinalu SP-a: Evo što pišu njihovi najjači mediji
sp u nogometu

sp u nogometu

Samo su Hrvatska i Argentina u povijesti napravile ono što Francuska večeras nije uspjela

najpopularnije

Još vijesti