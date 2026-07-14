Francuzi se sigurno slažu s ovim riječima španjolskog izbornika

'Biti u finalu Svjetskog prvenstva luksuz je rezerviran samo za odabrane i morate sve to upiti. Kad smo prije gotovo četiri godine krenuli s idejom, držali smo se nje i to nas je dovelo ovdje', dodao je španjolski strateg.

'Ova skupina igrača je iznimna. Želimo nastaviti, biti još bolji. Imamo još jedan korak i pokušat ćemo postići ono što želimo. Suočili smo se s jednom od najboljih momčadi na svijetu, ali danas su se oni suočili s najboljom momčadi na svijetu', istaknuo je De la Fuente za L1.

Prvi gol za Španjolce zabio je Mikel Oyarzabal iz jedanaesterca u 22. minuti.

'Radi se o vizualizaciji jedanaesterca, o tome da te trenutke morate proživjeti u svojoj glavi unaprijed i da imate rutinu za kada ti trenuci dođu', kazao je za DAZN.

"Zaslužili smo sanjati, imati naslov na umu, nadamo se da ćemo za pet dana uspjeti staviti završni pečat," dodao je.