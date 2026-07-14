Roy Keane je u par rečenica najbolje objasnio zašto je Španjolska pobijedila

Briljantna Španjolska potpuno je nadigrala Francuze, koji su tek u 80. minuti imali prvi udarac u okvir.

Francuska nije imala nikakvo rješenje za momčad Luisa de la Fuentea, koja je čak i rutinski došla do pobjede.

Sjajan nastup španjolske reprezentacije sjajno je analizirao Roy Keane na engleskoj televiziji ITV. Legendarnog Irca pitali su u čemu je to Španjolska bila toliko bolja od Francuske.

'U svemu, u svakom aspektu igre. Igrali su kao momčad, strašno su radili bez lopte, bili su konkretni s loptom u nogama, a i to je momčad koja je navikla pobjeđivati, osobitno nakon Europskog prvenstva', rekao je Keane i dodao:

'Djelovali su uvjerljivije od samog rezultata budući da su kontrolirali utakmicu od početka do kraja. Kritiziramo Francuze, ali moramo pohvaliti Španjolce - bili su fantastični'.