Roy Keane je u par rečenica najbolje objasnio zašto je Španjolska pobijedila

ušli u finale

Roy Keane je u par rečenica najbolje objasnio zašto je Španjolska pobijedila

  • S. M.
  • Zadnja izmjena 14.07.2026 23:48
  • Objavljeno 14.07.2026 u 23:48
Roy Keane
Roy Keane Izvor: EPA / Autor: FILIPE FARINHA
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Španjolska je u polufinalu SP-a deklasirala Francusku i slavila 2:0 golovima Oyarzabala i Porra.

Briljantna Španjolska potpuno je nadigrala Francuze, koji su tek u 80. minuti imali prvi udarac u okvir.

vezane vijesti

Francuska nije imala nikakvo rješenje za momčad Luisa de la Fuentea, koja je čak i rutinski došla do pobjede.

Sjajan nastup španjolske reprezentacije sjajno je analizirao Roy Keane na engleskoj televiziji ITV. Legendarnog Irca pitali su u čemu je to Španjolska bila toliko bolja od Francuske.

'U svemu, u svakom aspektu igre. Igrali su kao momčad, strašno su radili bez lopte, bili su konkretni s loptom u nogama, a i to je momčad koja je navikla pobjeđivati, osobitno nakon Europskog prvenstva', rekao je Keane i dodao:

'Djelovali su uvjerljivije od samog rezultata budući da su kontrolirali utakmicu od početka do kraja. Kritiziramo Francuze, ali moramo pohvaliti Španjolce - bili su fantastični'.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
sp u nogometu

sp u nogometu

Kylian Mbappe slomio se nakon debakla: Otvoreno je rekao ono što je cijeli svijet vidio
sp u nogometu

sp u nogometu

Francuzi u šoku nakon debakla u polufinalu SP-a: Evo što pišu njihovi najjači mediji
sp u nogometu

sp u nogometu

Samo su Hrvatska i Argentina u povijesti napravile ono što Francuska večeras nije uspjela

najpopularnije

Još vijesti