Strašan skandal; bivši prvi igrač svijeta otkrio užasne prijetnje tenisača hrvatskog podrijetla

Australski Davis Cup izbornik Lleyton Hewitt izjavio je u četvrtak u Melbourneu da je u posljednjih 18 mjeseci doživio fizičke prijetnje od Bernarda Tomića

Hewitta je to navelo da prekine sve kontakte s tenisačem hrvatskog podrijetla, a donio je i odluku da ga neće pozivati u reprezentaciju dok joj je on na čelu.

'Za mene je to na kraju bilo maltretiranje. Tu sam podvukao crtu i od tada nismo razgovarali. On neće igrati u Davis Cupu, dok god ja na to mogu utjecati', dodao je Hewitt.

Tomić je u prvom kolu Australian Opena poražen od Marina Čilića, nakon čega se na konferenciji za medije obrušio na Hewitta, optužujući ga da je favorizirao lokalne igrače pri dodjeli pozivnica za ovogodišnji Australian Open te je dodao da bi ga trebalo maknuti s izborničke pozicije.