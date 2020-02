Što se događalo u Realovoj svlačionici na poluvremenu? Zinedine Zidane objasnio zašto je napravio nešto što ne voli nikada raditi...

U gradskom derbiju 22. kola Primere Real je na Bernabeu porazio Atletico s 1:0 i povećao vodstvo na ljestvici, a utakmicu je prokomentirao trener domaće momčadi Zineidne Zidane koji je i objasnio neke svoje poteze

'Nisam bio zadovoljan s onime što sam vidio na terenu, ali to nije odgovornost igrača nego moja. Nije mi se svidjelo kako se sve razvija i na kraju sam izvadio Isca i Kroosa, ali moglo je to biti bilo kojih drugih dvoje. Morali smo nešto promijeniti', objašnjavao je Zidane svoj potez te nastavio:

'To nam je uspjelo, počeli smo se više otvarati, visoko pritiskati, bili smo bolji, ali ponavljam da preuzimam odgovornost za prvi dio. Svi smo ovdje radi istog cilja, promjene su izmjenile igru, ali ne volim mijenjati dva igrača na odmoru. No, morao sam to učiniti i to je to.'