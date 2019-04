Što Rudeš može protiv momčadi koja mu bježi 60 bodova; Hajduk i Osijek u izravnoj borbi za Europu

U nedjelju se nastavlja 28. kolo Hrvatski telekom Prve lige. Od 16.30 sati (uz prijenos na Arenasport 3, MAXtv) u Kranjčevićevoj igraju Rudeš i Dinamo, a od 19 sati na Poljudu, također uz prijenos na Arenasport 3, MAXtv, sastaju se Hajduk i Osijek

Ivković je svjestan da će Rudeš unatoč pobjedi nad Istrom teško izboriti ostanak:

'Za sada su naše šanse nula posto. Ukoliko bismo posljednjih pet kola dočekali s pet bodova iza Istre, tada bi postojali izgledi. Zadnju utakmicu igramo u Puli i bilo bi dobro da ona rješava sve'.

Protiv Istre je najbolji igrač Rudeša bio vratar Banić koji će trebati imati novo impresivno izdanje ukoliko njegova momčad namjerava doći do pozitivnog rezultata protiv prvenstvenog lidera. U konkurenciju za nastup nakon odrađenih suspenzija vraćaju se Vuco i Halilović no Ivković protiv Dinama, koji ima čak 60 bodova prednosti na tablici, zbog istog razloga ne može računati na Rožmana.

Nakon ispadanja iz Europske lige momčad Dinama upisala je minimalne prvenstvene pobjede protiv Gorice, Intera i Hajduka. Nije momčad Nenada Bjelice brilijirala u tim utakmicama, no uspjela je stići do pobjeda kojima se dodatno približila matematičkoj potvrdi osvajana novog naslova prvaka Hrvatske. Utrka za naslovom prvaka odavno je riješena budući da Dinamo ima ogromnih 17 bodova prednosti pred drugoplasiranom Rijekom. Uostalom, nije slučajno Bjelica pred gostovanjem u Splitu kod najvećeg rivala Hajduka rekao kako ta utakmica zbog stanja na tablici i nije pravi derbi. U čvrstoj utakmici momčad Dinama stigla je do pobjede zahvaljujući golu Gavranovića koji je odlično iskoristio nesigurnu intervenciju Hajdukovog vratara Posavca nakon udarca Oršića. Dinamo se sada mirno može okrenuti pripremama za nadolazeće polufinale Kupa, no prije tog susreta s Osijekom moraju odraditi prvenstvene obaveze protiv davljenika Rudeša, Istre i Slavena.

Susret s Rudešom zbog suspenzije mora propustiti veznjak Šunjić koji je odigrao odličnu utakmicu protiv Hajduka, te koji se nametnuo kao jedan od najvažnijih igrača Dinama posljednjih tjedana.

HAJDUK - OSIJEK (19 sati, Arenasport 3, MAXtv)

Hajduk je u posljednjih 16 prvenstvenih susreta upisao dva poraza, a oba su bila minimalna protiv vodećeg Dinama. Dočekala je Oreščaninova momčad derbi s Dinamom uz optimizam zbog četiri uzastopne pobjede, no u čvrstoj utakmici gosti iz Zagreba uspjeli su stići do pobjede golom Gavranovića koji je iskoristio jednu lošiju intervenciju domaćeg vratara Posavca. Za Hajduk je loše što su tijekom tjedna glavni rivali u utrci za trećom pozicijom Osijek i Lokomotiva upisali pobjede, no Oreščanina i njegove igrače sada upravo s tim suparnicima čekaju direktni okršaji za europske pozicije.

Oreščaninu je drago što samo četiri dana nakon derbija s Dinamom njegovu momčad čeka Osijek:

Mislim da je to ok jer nemamo puno vremena za trošenje na nekakve druge stvari. Čeka nas teška utakmica u smislu taktičkog nadmudrivanja. Osijek je dobio talentiranog trenera koji je sada u poziciji kao kada smo mi išli u Osijek na Kup utakmicu. Ovo je sada jako različit Osijek. Jako dobro poznajemo Skendera iz druge lige. Očekujemo zahtjevnu, taktičku utakmicu. Mi ćemo probati čim manje mijenjati. Oni su totalno promijenili strukturu i formaciju, te očekujem da će nas pokušati pričekati kroz kontru i polukontru'.