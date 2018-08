Stipe Miočić žestoko ga nokautirao, a on sada nekorektno izjavio: Imao je sreće...

Junior Dos Santos trenutno čeka ugovaranje svoje iduće borbe, one za koju vjeruje da bi mu mogla donijeti novi napad na titulu UFC prvaka

'Ne biram protivnika, to sam vam već tisuću puta ponovio. Imamo Taia Tuivasu, tu je možda i Cain Velasquez, ne znam kakav je njegov trenutni status. Ljudi još uvijek govore o njemu, iako se već godinama ne bori. UFC uistinu ima par dobrih opcija za moju iduću borbu.'

'Divizija mi trenutno izgleda jako dobro i za mene postoji nekoliko dobrih opcija. Volio bih odraditi treću borbu sa Stipom Miočićem, no mislim da UFC neće biti za tu ideju. Ne znam zašto smatraju da ta borba nema smisla, budući da je naš drugi okršaj bio jako brzo gotov. Imao je sreće da je pogodio taj udarac, no to ne potvrđuje nikakvu superiornost. Mi smo teškaši. Pobijedio me na isti način kako je izgubio od Daniela Cormiera', prokomentirao je JDS zašto želi Stipu Miočića, da bi onda rekao nešto o prozivanju mogućih protivnika:

Rekao je kako vjeruje da je jednu borbu od napada na titulu, kada se uzme u obzir sve što je do sada napravio u svojoj UFC karijeri, no da o tome neće razmišljati. Na pameti mu je samo ugovoriti iduću borbu i što uvjerljivije pobijeditu u njoj, nakon čega vjeruje da će se stvari posložiti same od sebe.

'Nisam zabrinut oko borbe za titulu jer to je nešto što će se dogoditi samo od sebe. Uvijek sam davao sve od sebe u oktogonu, borio sam se samo protiv najboljih i ako danas nisam prvak, to je samo zbog nekih pogrešaka koje sam radio. Stekao sam veliko iskustvo, nekada je cijena za to bila velika, malo sam bio izvan svega, ali na kraju sam se izgradio. Sada sam tu, motiviran sam, imam 34 godine i osjećam se snažniji nego ikad, mislim da su ovo posebni trenuci moje karijere. Nema nikakve sumnje da ću se ponovno boriti za titulu.'