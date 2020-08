Stipe Miočić otkrio koji su mu planovi nakon borbe s Cormierom, a onda na presici napravio šou; vikao je na novinare, a jednom je zaprijetio i batinama

Stipe Miočić bio je odlično raspoložen nakon borbe, a na konferenciji za medije je napravio pravi šou i dobro nasmijao okupljene novinare

Stipe Miočić pobijedio je u trećem međusobnom ogledu Daniela Cormiera i tako potvrdio da je najveći teškaš u povijesti UFC-a. Miočiću je to bila četvrta obrana titule teškaškog prvaka, a do nove pobjede je došao jednoglasnom odlukom sudaca nakon pet rundi. Odmah nakon borbe je pohvalio svojeg protivnika.

Cormier se nakon borbe požalio da ga je Stipe ubo u oko zbog čega ništa nije vidio do kraja meča, a Miočić je izrazio žaljenje zbog toga.

'Žao mi je što sam ga ubo u oko. Nisam to napravio namjerno, kao što ni on nije to napravio namjerno. Vidio sam tek na snimci da se to dogodilo. Pomislio sam: 'auuuuu, moja krivica''', rekao je Miočić pa dodao kako ne razmišlja o idućoj borbi u kojoj bi mu protivnik trebao biti Francis Ngannou:

'Trenutno mi je sve nevažno. Ne želim razmišljati o nikome.'

U jednom trenutku dobro raspoloženi Miočić počeo vikati na jednog novinara da se mora izboriti za pitanje, a stanovitom Kevinu je i zaprijetio.

'Ti i ja, druga borba večeras, odmah nakon ovoga', poručio je Kevinu s kojim si je očito jako dobar Stipe, a na drugog novinara je vikao:

'Moraš se boriti za mikrofon! Bori se!'

Miočić je na kraju novinarima priznao da je osjećao da će pobijediti na kraju druge runde kada je Cormiera zahvatio s nekoliko udaraca, bacio na pod i nastavio udarati. Amerikanca je tada spasio sudački gong koji je prekinuo rundu.

'Osjetio sam da ga imam na kraju druge runde. Da nisam previše požurio zahvatio bih ga još jednim udarcem i, da runda nije završila, imao bih ga već tada. Bio je uzdrman i početkom treće runde. Bio sam i ja na kraju prve kada me zahvatio na samom kraju prve runde. Pogledao sam prema gore nakon toga i pomislio 'dobro je, još ga vidim'', ispričao je Stipe pa za kraj dodao kako ima još toga za napraviti:

'Imam još puno toga za napraviti i dokazati', poručio je Stipe nakon što je postao najveći teškaš u povijesti.