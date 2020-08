Licemjerni Daniel Cormier se žalio da je uboden u oko, ali predsjednik UFC-a mu je ekspresno spustio i najavio novi veliki spektakl

Daniel Cormier je nakon borbe sa Stipom Miočićem svima objašnjavao kako je dobio ubod u oko, ali to nije prošlo kod šefa UFC-a Dane Whitea

Sipe Miočić je u trećoj borbi s Danielom Cormierom slavio jednoglasnom odlukom sudaca i potvrdio da je najveći teškaš u povijesti UFC-a po četvrti puta obranivši naslov prvaka. Nakon borbe inače bahati Cormier se žalio da je uboden u oko što je ranije u borbi i on učinio Miočiću, a upravo zbog toga se Stipe i oporavljao ovako dugo jer ga je Amerikanac upiknuo u oko u prošlom međusobnom ogledu.

Dapače, Cormier to radi svako toliko pa, iako mu je Miočić ovoga puta vratio istom mjerom, nitko ga nije previše žalio.

'Ne vidim. Sve mi je crno. Odradio je dobar posao. Držao me u klinču dosta vremena i to je odlučilo ove tijesne runde. Ne vidim na lijevo oko. Rekao sam sucu da me piknuo u oko. On je mislio da me udario, ali kasnije mi je rekao da je na snimci vidio da je bio ubod. Ne vidim ništa na ovo oko', pravdao se Cormier nakon meča.