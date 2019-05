Napokon se oglasio Stipe Miočić u vezi meča sa Cormierom; kratkom izjavom dao do znanja što se sprema...

Nakon dva dana šutnje bivši UFC prvak Stipe Miočić se oglasio oko revanša s Danielom Cormierom, koji je čekao gotovo godinu dana

'Spreman sam. Čitavo vrijeme sam spreman. Uzet ću natrag ono što je moje!', napisao je Miočić objavivši pritom fotografiju plakata za UFC 241, a prenosi Fight Site

Cormier je, s druge strane bio mnogo rječitiji. Govoreći u ponedjeljak u emisiji Ariela Helwanija na ESPN-u, bivši dvostruki prvak je rekao:

'To je morao biti samo i jedino on, zbog svega što je napravio prije naše borbe. Ne možete ignorirati sve sjajne stvari koje je postigao u ovoj diviziji. Osvojio je pojas na onakav način i onda ga tri puta obranio. Osim toga, uvijek je glasio za dobrog tipa koji radi puno pozitivnih stvari. Od početka sam znao, ukoliko se ne budem borio protiv Brocka, to mora biti Stipe', otkrio je Cormier.