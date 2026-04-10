IMAMO NOVOG REKORDERA

Srušen je rekord jednog od najvećih veznjaka u povijesti nogometa

A.H.

10.04.2026 u 17:14

Vitinha Izvor: EPA / Autor: Mohammed Badra/EPA
Portugalski veznjak Vitinha ove je sezone ispisao povijest Lige prvaka i srušio jedan od najimpresivnijih rekorda u modernom nogometu.

Prema podacima Sofascorea, veznjak PSG-a upisao je čak 1320 dodavanja u sezoni 2025./26., čime je prestigao legendarnog Xavija.

Dosadašnji rekord držao je bivši veznjak Barcelone, koji je u sezoni 2012./13. imao 1299 dodavanja, a godinama je slovio kao nedodirljiv kada je riječ o kontroli igre i distribuciji lopte.

Vitinha je već prošle sezone nagovijestio da bi mogao ugroziti taj učinak, kada je stigao do 1294 dodavanja, no ove je godine otišao korak dalje i postavio nove standarde.

Zanimljivo, među pet najboljih sezona po broju dodavanja u Ligi prvaka nalaze se upravo ova dva igrača:

  1. 2025./26. - Vitinha 1320
  2. 2012./13. - Xavi 1299
  3. 2024./25. - Vitinha 1294
  4. 2010./11. - Xavi 1244
  5. 2009./10. - Xavi 1197

Ovaj podatak dodatno potvrđuje koliko je Vitinha postao ključna figura u igri svoje momčadi, ali i koliko se njegov stil sve češće uspoređuje s onim što je godinama radio Xavi - dirigirao tempom i kontrolirao ritam utakmice.

