Srušen je rekord jednog od najvećih veznjaka u povijesti nogometa

Prema podacima Sofascorea, veznjak PSG-a upisao je čak 1320 dodavanja u sezoni 2025./26., čime je prestigao legendarnog Xavija.

Dosadašnji rekord držao je bivši veznjak Barcelone, koji je u sezoni 2012./13. imao 1299 dodavanja, a godinama je slovio kao nedodirljiv kada je riječ o kontroli igre i distribuciji lopte.

Vitinha je već prošle sezone nagovijestio da bi mogao ugroziti taj učinak, kada je stigao do 1294 dodavanja, no ove je godine otišao korak dalje i postavio nove standarde.

Zanimljivo, među pet najboljih sezona po broju dodavanja u Ligi prvaka nalaze se upravo ova dva igrača:

2025./26. - Vitinha 1320 2012./13. - Xavi 1299 2024./25. - Vitinha 1294 2010./11. - Xavi 1244 2009./10. - Xavi 1197

Ovaj podatak dodatno potvrđuje koliko je Vitinha postao ključna figura u igri svoje momčadi, ali i koliko se njegov stil sve češće uspoređuje s onim što je godinama radio Xavi - dirigirao tempom i kontrolirao ritam utakmice.