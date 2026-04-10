Srušen je rekord jednog od najvećih veznjaka u povijesti nogometa

Portugalski veznjak Vitinha ove je sezone ispisao povijest Lige prvaka i srušio jedan od najimpresivnijih rekorda u modernom nogometu.
Prema podacima Sofascorea, veznjak PSG-a upisao je čak 1320 dodavanja u sezoni 2025./26., čime je prestigao legendarnog Xavija.
Dosadašnji rekord držao je bivši veznjak Barcelone, koji je u sezoni 2012./13. imao 1299 dodavanja, a godinama je slovio kao nedodirljiv kada je riječ o kontroli igre i distribuciji lopte.
Vitinha je već prošle sezone nagovijestio da bi mogao ugroziti taj učinak, kada je stigao do 1294 dodavanja, no ove je godine otišao korak dalje i postavio nove standarde.
Zanimljivo, među pet najboljih sezona po broju dodavanja u Ligi prvaka nalaze se upravo ova dva igrača:
- 2025./26. - Vitinha 1320
- 2012./13. - Xavi 1299
- 2024./25. - Vitinha 1294
- 2010./11. - Xavi 1244
- 2009./10. - Xavi 1197
Ovaj podatak dodatno potvrđuje koliko je Vitinha postao ključna figura u igri svoje momčadi, ali i koliko se njegov stil sve češće uspoređuje s onim što je godinama radio Xavi - dirigirao tempom i kontrolirao ritam utakmice.