Srpski napadač Luka Jović već je na izlaznim vratima madridskog Reala?

Početkom lipnja, madridski Real dogovorio je transfer 21-godišnjeg srpskog nogometaša iz frankfurtskog Eintrachta

Samo par dana kasnije, bivši crnogorski nogometaš i legenda Reala, koja ima pouzdanih informacija iz kluba, Predrag Mijatović reako je kako Jović neće biti prvotimac odnosno da su 'kraljevi' skupo platili 'rezervu'.

'Mi smo potpisali zamjenu. Nisam siguran da Zidane dobro poznaje Jovića. Ja ga dobro poznajem, on je golgeter', rekao je Mijatović te dodao:

'On je mlad i treba mu dati vremena za prilagodbu, ali on je igrač koji može biti koristan. No od njega ne treba očekivati 20 golova u prvoj sezoni.'

A sada, par dana prije početka La Lige, odnosno nakon odrađenih priprema i odigranih prijatesljkih utakmica, španjolski Don Balon, koji je sklon neprovjerenim informacijama, piše u sličnom smjeru.

Isti izvor tvrdi da Jović nije impresionirao trenera Zinedinea Zidanea, koji je odlučio poslati ga na posudbu. Nije poznato gdje, ali postavlja se pitanje koga bi Zidane mogao, uz Karima Benzemu, koristiti u napadu. Iako 'kraljevi' još uvijek imaju vremena dovesti napadača, jer prijelazni rok u Španjolskoj traje do 2. rujna, a spominej se Stuani, koji bi za samo sedam milijuna eura mogao doći iz Girone.