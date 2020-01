Srpski izbornik na rubu očaja; ispao je s Eura, a u ponedjeljak ga čeka Hrvatska: Boli me glava...

Rukometaši Srbije jučerašnjim su porazom od Crne Gore definitivno ispali s EP-a, 'orlovi' su po tko zna koji put kiksali, ali to nije ništa novo. Najveći problem je to što u ponedjeljak (13. siječnja, 20.30 sati) u svojoj posljednjoj utakmici na ovom EP-u igraju protiv Hrvatske. Kako su do sada izgledali na terenu, sprema im se katastrofa

'Čestitam Crnoj Gori na pobjedi', kazao je nakon utakmice srpski izbornik Nenad Peruničić. U sudaru dvije loše reprezentacije pobijedila je ona malo manje loša, na kraju je bilo 22:21 za 'sokolove'. A 'orlovi' su se tim porazom oprostili od EP-a.

'Bila je žestoka borba, čitav meč u egalu. I pored svog naboja koji se osjetio u obje ekipe, sve je bilo fer i korektno s obje strane.' No, imaju Srbi velikih problema, kako se uopće motivirati za utakmicu posljednjeg kola u kojoj ih čekaju naši dečki, Lino Červar i njegovi 'kauboji'. Razlika u kvaliteti je ogromna, Hrvatska se diže svakom novom utakmicom, a Srbija tone. Uz sve to, naši su rukometaši izborili drugi krug natjecanja, sraz protiv Srbije za nas nema nikakvog rezultatskog značaja, pa bi Červar mogao odmarati neke od naših najboljih igrača.

A srpski izbornik teško da može motivirati svoje igrače... 'Ako mene boli glava, onda sigurno boli i moje igrače. Sve što radim, dajem cijelog sebe, a poraz mora zaboljeti... Ovaj poraz me zabolio jer je ovo bila utakmica odluke - ili idemo dalje ili podvijenog repa kući', iskren je Peruničić koji nakon svega dodaje:

'Ali prije toga još moramo igrati i protiv Hrvatske...' To ga vjerojatno najviše boli, jer njegovi su 'orlovi' doslovno očerupani na ovom EP-u, a sigurno je da Hrvatska - s kojom god postavom igrala u ponedjeljak - neće imati milosti.