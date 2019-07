Srpska tenisačica suočena sa strašnim prijetnjama; njezin jedini grijeh je što - pobjeđuje

Tenisači i tenisačice tijekom svoje karijere suočeni su sa ružnim prijetnjama od strane onih koji ulažu novac na njihove mečeve. O tome problemu govorila je srpska tenisačica Aleksandra Krunić

Aleksandra igra na turniru u švedskom Bastadu. Probila se do polufinala gdje je čeka okršaj s Japankom Misaki Doi. Sve na prvi pogled izgleda idealno za srpsku tenisačicu, ali nije tako, a za to su se pobrinuli kladioničari.

'Sve igračice dobivaju slične poruke – baš smo sada pričale Danka (Kovinić) i ja o tome. Tako nekad poslije meča se igračice nađu i uspoređuju kome je što tko 'poželio', izjavila je Krunić za Sportklub.

Može li se nešto promijeniti u vezi toga?

'Ne može ništa. Mi to trebamo prijaviti Jedinici za integritet u tenisu (TIU), pogotovo ako nam netko prijeti. Ipak, ne vjerujem da će se mnogo toga promijeniti – ljudi se klade, ovisni su o tome i onda imaju ozbiljne probleme i dijagnoze. To su ljudi kojima je svejedno hoće li njihova poruka nekoga povrijediti, apsolutno im to nije u glavi.'