Srebrni reprezentativci prisjetili su se fantastičnog dočeka: Bili smo šokirani...

Hrvatski nogometni reprezentativci su se na Facebook stranici HNS-a prisjetili nezaboravnog dočeka sa svjetskog prvenstva u Rusiji kada je 'vatrene' na ulicama Zagreba dočekalo gotovo pola milijuna ljudi...

Hrvatska nogometna reprezentacija je prije godinu dana osvojila drugo mjesto na svjetskom prvenstvu u Rusiji nakon što je u finalu izgubila od Francuske 4:2. Ulaskom u finale izabranici Zlatka Dalića ostvarili su najveći uspjeh u povijesti hrvatskog sporta, a doček je bio veličanstven. Put od zračne luke do pozornice na Trgu bana Jelačića trajao je više od šest sati, a kada je otvoreni autobusu s prepoznatljivim crveno-bijelim kvadratićima stigao u središte Zagreba, Trg je eksplodirao...

'Bilo je neopisivo. Tijekom tih sedam sati vožnje od aerodroma do Trga, vidjeli smo toliko veselih lica, mladih i starijih, da smo postali svjesni kako smo napravili nešto veliko, nešto na što možemo biti ponosni cijeli život. Jednako nevjerojatno bilo je u Splitu, uvijek ću pamtiti taj put iz Kaštela s Hrvatskom mornaricom, i dolazak na prepunu Rivu. Hvala i Zagrebu i Splitu i Omišu i Imotskom i svim ljudima koji su došli u sve gradove pokazati koliko im je značila naša srebrna medalja', poručio je Perišić.

'Očekivali smo lijep doček, ali baš takav - to nismo mogli ni zamisliti. Neću biti prvi koji kaže da je to teško opisati riječima, ali zaista je to trebalo doživjeti. U glavi su mi sjećanja na te rijeke ljudi po ulicama, sve puno naših kvadratića, dresova, zastava i raznih hrvatskih obilježja', dodao je Mandžukić.