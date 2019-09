Srbija uvjerljiva protiv Italije, domaćini Kinezi ostali bez plasmana u drugi krug

U dvoboju za prvo mjesto u skupini D Srbija je s uvjerljivih 92:77 nadigrala Italiju te će s maksimalnih šest bodova započeti natjecanje u drugom dijelu grupne faze natjecanja...

Venezuela je do prvog vodstva došla u 4. minuti i od tada nije ispuštala prednost iz ruku. Heissler Guillent s 15 koševa, Dwight Lewis s 13 i Gregory Vargas s 12 koševa bili su najbolji strijelci pobjedničke momčadi, dok je Kineze s 13 koševa predvodio Shuo Fang.

Poljska je s uvjerljivih 80:63 svladala Obalu Bjelokosti pa će reprezentacija koja je zaustavila Hrvatsku na putu prema Svjetskom prvenstvu u drugi krug prenijeti šest bodova. Adam Waczynski sa 16 koševa i Damian Kulig s 14 bili su najbolji strijelci Poljaka, dok je Charles Abouo s 23 zabijena koša bio najefikasniji igrač utakmice.

U dvoboju za prvo mjesto u skupini D Srbija je s uvjerljivih 92:77 nadigrala Italiju te će s maksimalnih šest bodova započeti natjecanje u drugom dijelu grupne faze natjecanja. Talijani su na polovici treće četvrtine još uvijek zaostajali samo četiri koša (53:57), ali su u zadnjih deset minuta ušli s -13 (57:70). Momčad Aleksandra Đorđevića nastavila je graditi prednost do najvećih +23 (90:67) u 37. minuti, a u završne tri minute Talijani su ublažili poraz.

Briljirao je Bogdan Bogdanović s 31 košem, Nikola Jokić je ubacio 15 uz šest skokova i četiri asistencije. Miroslav Raduljica je ubacio 12, a Stefan Jović 11 koševa. Danilo Gallinari je s 26 koševa i osam skokova bio najbolji igrač talijanske reprezentacije, a Marco Belinelli je postigao 15 koševa.

Španjolska će, kao i Srbija, u skupini J drugog kruga startati sa šest bodova, ali su do pobjede nad Iranom izabranici Sergija Scariola stigli znatno teže nego što su svi očekivali. Na ulazu u posljednjih 110 sekundi Iranci su držali 65:65, a onda su do kraja dvoboja Španjolci napravili 8:0. Marc Gasol je ubacio 16 koševa, a Victor Claver i Juancho Hernangomez po 11 svaki za pobjednike.

Košarkaši Portorika preokretom su došli do pobjede 67:64 nad reprezentacijom Tunisa, kojom su se pridružili Španjolskoj kao druga momčad iz skupine C koja će naći u drugom krugu Svjetskog prvenstva u Kini. U dvoboju odigranom u Guangzhouu Tunižani su u posljednje četiri i pol minute ušli s pet koševa prednosti (64:59), ali su do kraja utakmice ostali bez ijednog ubačaja. Portoriko je serijom 8:0, pogodivši dvije trice, ostvario plasman među 16 najboljih reprezentacija na ovom Svjetskom prvenstvu.

S maksimalnim učinkom u drugi krug ulazi i Argentina koja je u dvoboju za prvo mjesto u skupini B svladala Rusiju 69:61. No, rezultat vara, jer je samo 39 sekundi prije kraja bilo 63:61 za Argentince. Pobjedu 'gauča' zapečatio je najbolji igrač dvoboja Facundo Campazzo - prvo je položio za 65:61, pogodio bacanja za 67:61 i asistirao za posljednji koš na utakmici. Završio je dvoboj s 21 košem, sedam asistencija i šest skokova. Po 13 koševa su za Argentinu ubacili Luis Scola i Marcos Delia. Najbolji ruski strijelac bio je Andrej Zubkov s 18 koševa.

Skupinu I u drugom krugu, kojoj je domaćin Foshan, činit će Poljska (6 bodova), Argentina (6), Rusija (5) i Venezuela (5), dok će se u skupini J, kojoj je domaćin Wuhan, za dva mjesta koja vode u četvrtfinale boriti Srbija (6), Španjolska (6), Italija (5) i Portoriko (5).

Prve utakmice drugog kruga na rasporedu su u petak, a sastaju se: Srbija - Portoriko, Španjolska - Italija, Poljska - Rusija i Argentina - Venezuela.

Dvije najbolje plasirane reprezentacije iz skupina I i J izborit će mjesto u četvrtfinalu kojim započinje nokaut faza na Svjetskom prvenstvu u Kini.