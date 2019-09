Aco ovom izjavom postao košarkaški hit SP-a: Noga u stražnjicu najboljem igraču NBA lige...

Aleksandar Petrović bio je oduševljen pobjedom svojeg Brazila protiv Grčke na Svjetskom košarkaškom prvenstvu, a posebno onime što je radio veteran Alex Garcia protiv najkorisnijeg igrača NBA lige, Giannisa Antetokounmpa...

Košarkaši Brazila nadoknadili su 17 koševa zaostatka s kraja druge četvrtine i u iznimno napetoj završnici svladali favoriziranu Grčku sa 79:78 što im je donijelo prvo mjesto u skupini F i plasman u drugi krug Svjetskog prvenstva u Kini.

Aco Petrović koji je nakon hrvatske reprezentacije preuzeo brazilsku bio je oduševljen tim rezultatom i nakon utakmice je likovao.

'Znate zašto je sport veličanstven? Zato što na jednoj strani imate momka od 24 godine koji je proglašen MVP-em NBA lige. A tko je bio na drugoj strani? Igrač od gotovo 40 godina koji ga je lupio nogom u stražnjicu,' slikovito je opisao Aleksandar Petrović nastup svog veterana Alexa Garcije te sebi pripisao zasluge za zaustavljanje Giannisa Antetokounmpa:

'Pokazali smo da imamo više igrača koji mogu zaustaviti Antetokounmpa. Kad smo pripremali utakmicu mnogi ljudi su mi se smijali na temu kako zaustaviti ovog igrača. Ja sam imao šest mjeseci pripremiti se. Za mene su problem u ovoj utakmici zapravo bili Sloukas i Printezis.'

'Svi su govorili kako će to biti za njih laka utakmica, kako će nas pobijediti 20 razlike. No, mi smo se pripremili jako dobro za Svjetsko prvenstvo i znali smo da moramo igrati čvrsto. Pobijedili smo jer smo igrali sa srcem i znali kako doći do trijumfa,' naglasio je legendarni trener koji jedva čeka drugu fazu natjecanja, u kojoj će s Brazilom pokušati izboriti mjesto u četvrtfinalu...