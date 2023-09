Spektakl na rasprodanoj Opus Areni! Dinamo i Osijek žele iskoristiti kiks Hajduka

'S jedne strane taj poraz je sigurno šok za Dinamo, fizički su se ispraznili, mentalno je to težak udarac iako će sigurno tražiti iskupljenje i okrenuti se prvenstvu. Ne razmišljamo o njima i kakvi će oni bit, već razmišljamo o sebi i kakvi ćemo biti mi. To je najvažnije od svega. Ako budemo pravi, ako uđemo u utakmicu kako spada i ako budemo imali podršku, sinergiju igrača i tribina, onda to može biti dodatni motiv svima nama da odigramo pravu utakmicu. Već smo pokazali da je tako protiv Adane i ja se nadam da će slična utakmica biti i protiv Dinama', rekao je Tomas