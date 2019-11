Španjolci otkrili tko je novi dobitnik Zlatne Lopte: Sve se već zna, ostaje samo službeno proglašenje u Parizu

Mundo Deportivo tvrdi da će najboljim na svijetu po šesti put biti proglašen Lionel Messi

Ako se to dogodi, bit će to šesta Zlatna lopta za Messija koji će tako postaviti rekord i prestići Cristiana Ronalda koji ih je do sada osvojio pet. Messi je ove godine osvojio FIFA The Best trofej, a Van Dijk je izabran za najboljeg nogometaša po izboru UEFA-e. Messi bi, pišu Španjolci, trebao odnijeti i konačnu pobjedu i osvojiti Zlatnu loptu.



'Osvajač Zlatne lopte za 2019. je na današnjem sastanku saznao da je on taj. Imao je priliku i dotaknuti Ballon D’Or koji će mu službeno biti uručen na svečanosti u Parizu',piše Mundo.