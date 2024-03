Španjolci omalovažavaju Hrvate. Furiju vide na krovu Europe, a Vatrene...

Dalićevi izabranici protiv Tunisa nisu blistali. Uvidjeli su to i španjolski mediji koji su s posebnom pozornošću pratili susret Hrvatske i Tunisa jer se u 1. kolu Eura 15. lipnja u Berlinu sastaju upravo Španjolci i Hrvati.

Hrvatska je rival Španjolske koje se ne treba bojati", piše Diario As u analizi utakmice Hrvatske i Tunisa uz dodatak:

'Hrvati su počeli pripreme za Euro blijedim remijem protiv Tunisa u Kairu. Balkanci su, usprkos dominaciji, jedva stvarali prilike za gol. Morali smo čekati do 56. minute da vidimo prvu čistu priliku za Hrvate, udarac glavom Andreja Kramarića koji je senzacionalno obranio tuniški golman Bechir Ben Said. Hrvatska ni nakon strepnje oko poništenog gola Tunisa nije reagirala. Ni s Modrićem ni bez njega hrvatska momčad nije popravila igru, probleme Tunižanima stvarala je samo kroz moćnu skok igru igrača poput stopera Duje Ćaleta-Cara i Joška Gvardiola. Hrvatska je reprezentacija koje se ne treba bojati, zaključuje Diario As.

Na istom tragu je i Marca čiji novinar Roberto Gómez tvrdi da je Španjolska glavni favorit za naslov prvaka Europe dok Vatrene ne svrstava u tu kategoriju.

'Španjolska je nadmoćna i nitko je ne želi za protivnika te je veliki favorit za osvajanje Eura, a najuži konkurenti bit će joj Francuska, Portugal i Njemačka, tvrdi Marca.

Sigurni smo da će ovakvi komentari Španjolaca nepuna tri mjeseca prije susreta s Hrvatskom motivirajuće djelovati na Dalićevu momčad i da će se pomaci vidjeti već u utorak protiv Egipta (21 sat).