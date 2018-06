Španjolci jedva 'preživjeli'; utučene Irance od senzacije zaustavili VAR i promašaji

Španjolska je stigla do svoje prve pobjede na Svjetskom prvenstvu, 'furija' je pobijedila Iran 1:0 i tako se približila plasmanu u osminu finala

Bio je to na papiru zicer, a malo je nedostajalo da vidimo još jednu senzaciju na World Cupu. Već smo svjedočili kako su kiksale velike reprezentacije poput Brazila, Argentine i Njemačke, a zamalo se to dogodilo još jednom bivšem prvaku.

Španjolci su se ipak izvukli, preživjeli su Iran i sretno se dokopali bodova nakon startnog remija s Portugalom (3:3).