Sopića na Poljudu pitali tko je bolji - Hajduk ili Dinamo; evo kako je odgovorio

Hajduk je do vodstva došao već u 5. minuti golom Filipa Krovinovića, a pobjedu domaćina potvrdio je Michele Šego u sudačkoj nadoknadi.

Splićani sada imaju pet pobjeda i jedan remi u posljednjih šest ligaških nastupa. Hajduk se učvrstio na prvom mjestu ljestvice. Ima četiri boda više od Dinama koji će u nedjelju gostovati kod Istre 1961 u okviru ovog kola.



Na presici nakon utakmice, trener Osijeka Željko Sopić, dobio je zanimljivo pitanje - tko je bolji, Hajduk ili Dinamo.

'Ne znam, teško mi je reći. Sigurno će se Hajduk i Dinamo boriti za prvaka', rekao je.