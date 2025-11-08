SHNL

Sopića na Poljudu pitali tko je bolji - Hajduk ili Dinamo; evo kako je odgovorio

S.Č.

08.11.2025 u 21:42

Sopić i Garcia
Sopić i Garcia Izvor: Pixsell / Autor: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Hajduk je u derbiju 13. kola SHNL-a pobijedio Osijek 2:0 i pobjegao Dinamu na četiri boda.

Hajduk je do vodstva došao već u 5. minuti golom Filipa Krovinovića, a pobjedu domaćina potvrdio je Michele Šego u sudačkoj nadoknadi.

Splićani sada imaju pet pobjeda i jedan remi u posljednjih šest ligaških nastupa. Hajduk se učvrstio na prvom mjestu ljestvice. Ima četiri boda više od Dinama koji će u nedjelju gostovati kod Istre 1961 u okviru ovog kola.

Na presici nakon utakmice, trener Osijeka Željko Sopić, dobio je zanimljivo pitanje - tko je bolji, Hajduk ili Dinamo.

'Ne znam, teško mi je reći. Sigurno će se Hajduk i Dinamo boriti za prvaka', rekao je.

Sažeci Hrvatske nogometne lige

