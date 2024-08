Sopić o Miškoviću: Na Rujevici se ne može na toalet bez njegova odobrenja

'Ako ljudi mise da ću sada pljuvati, varaju se. Ne pada mi napamet jer ono što sam proživio u Rijeci u ovih godinu dana bilo je nešto prekrasno. Nešto za što čovjek živi, što ga ispunjava i čini ga ponosnim i sretnim. Jedno veliko hvala svima tamo. Od uprave do onih vrijednih ljudi koji rade na stadionu. Od navijača pa do igrača. I Miškoviću hvala na prilici. Nema razloga da ga sada izuzmem iz priče. Iako je on možda očekivao da ću biti visibaba kada me dovodio za trenera, ja sam ipak jablan koji se ne savija tako lako. Bio sam ponosan na svaki trenutak proveden u kabini i uz teren Rujevice i uvijek ću rado svraćati na Kvarner', počeo je svoju priču Sopić .

Govori kako je razočaran, ali da je rasplet priče sasvim očekivan.

'Smetaju me dvije stvari; tajming otkaza i način. Prvo, mislim da su to htjeli napraviti na kraju prošle sezone ali su ih spriječili navijači koji su se spustili na travnjak, skandirali: 'Sopa ostani' i dali mi podršku. Mislim da je to usporilo proces. Drugo, boli me način. Pa ne pustiš me na press konferenciju da tamo najavljujem Elfsborg a čekaš me u uredu s otkazom. Jednostavno, postoje mnogo bolji načini na koji se to moglo izvesti, ali Bože moj. Nije Sopić niti prvi niti zadnji koji je tako dobio otkaz. Postoje samo dvije vrste trenera: oni koji su dobili otkaz i oni koji će ga tek dobiti', nastavio je Sopić i objasnio tko su 'oni' kada govori o množini na Rujevici.

'Ma nećemo se lagati. Jasno je da se na Rujevici ne može otići niti u toalet bez znanja i odobrenja Damira Miškovića. To je tako i zapravo ne mislim ništa loše o tome. On je čovjek koji je gazda kluba, koji ulaže svoj novac da bi klub opstao i ima pravo na sve. Postavljati trenere, smjenjivati ih, dovoditi igrače. Baš sve'.

