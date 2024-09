'Slo-Rocky' u svome stilu najavio gladijatorski spektakl: Sutra idemo 'glava za glavu'!

Znam što očekuješ, 'nokaut', ali zanima me na koji način prognoziraš kraj borbe?

'Ulazim u borbu prednjim direktom, izlaz nazad, desni direkt u glavu i spavanje.'

Mladi kolega, Erik Pletikos koji je nastupao na Fight of Nationsu se također bori, što od njega očekuješ?

'Očekujemo velike stvari od njega, pobjedu u areni i svijetlu budućnost. Mislim da je on buduća zlatna nada hrvatskog MMA-a, možda čak i europskog. Sve ovisi o tome koliko bude radio, ali koliko ga poznajem i gdje ga vidim, dečko je stvarno dosljedan. Radi sve što mu se kaže, svaku vježbu daje 100%, svaki čučanj odradi maksimalno. To se rijetko viđa, čak i ja ne radim svaku vježbu 100%. Taj momak daje sve od sebe na treningu i sigurno će mu se to vratiti s kamatama.'