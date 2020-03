Slaven Bilić: Sve su ove naše nogometne i slične 'muke' jedna velika nula prema tim pravim životnim preprekama

Bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, Slaven Bilić, ove sezone radi na 'projektu' povratka West Bromwich Albiona u Premier ligu

Koronavirus koji je pogodio cijelo čovječanstvo, prouzročio je prekid gotovo svih nogometnih liga na svijetu, pa tako i u engleskom Championshipu, odnosno drugoj engleskoj ligi.

Slaven Bilić sa svojim West Bromiwich Albionom na drugom je mjestu, iza vodećeg Leedsa, i zasad mu ta pozicija jamči ulazak među elitu.

No, kako i svugdje u svijetu, koronavirus je zasad jedina, ujedno i najveća briga Slavenu Biliću. Priznao je u velikom intervjuu za Sportske novosti kako mu nogomet nedostaje, ali da stvari u životu treba posložiti drugačije.

'Moram reći da se osjećam privilegiranim. Ne u zbilji ove situacije, nego i općenito. Živim dobro s obitelji, radim posao koji volim, kvalitetno sam plaćen, još je sada i rezultat dodatni plus. Upravo zato u ovakvim situacijama razmišljam kako je najvažnije ostati ponizan. Ima ljudi koji sada pričaju hoćemo li završiti sezonu, je li šteta što smo drugi a ne prvi, dva boda više ili manje. Mislim si koliko je ljudi koji su u nevolji, zatvoreni sada u karanteni unutar malo kvadrata, bez dvorišta ili prilike da odu na zrak. Koliko ih se brine hoće li im stariji ukućani prevladati epidemiju, hoće li imati posao i od čega će dalje živjeti ako dobiju otkaz zbog krize. Sve su ove naše nogometne i slične 'muke' jedna velika nula prema tim pravim životnim preprekama i teretima svakodnevice'.

U velikom intervjuu, između ostalog Slaven Bilić osvrnuo se i na priznanje koje je dobio, odnosno nagradu za najboljeg trenera u veljači.

'Kao što sam prethodno kazao o razlozima pada forme svih momčadi unutar sezone, tako ti dođe i ta sudbina nagrade za trenera mjeseca. Rekoh sebi, dajte ga nekom drugom. Bielsa je u prosincu bio menadžer mjeseca pa je u siječnju zaronio s Leedsom u seriju neuspjeha. U siječnju je menadžer mjeseca bio Lamouchi s Notthingamom pa je u veljači ušao u lošu rezultatsku fazu.Nije to prokletstvo, niti prebaci trenere koji dobiju priznanje pa smanje nivo treninga, nego je teško držati visoku razinu u tako dugom i sadržajnom Championshipu. Mi i Leeds imamo taj neki kontinuitet, zato i jesmo na vrhu cijelo vrijeme. To je tako, tko uspije i smanji oscilacije na minimum, taj ima najveće šanse. Pa meni je Ferguson još 2008. rekao da je ključan kriterij pri odabiru igrača karakter, naravno kad je ispoštovana kvaliteta razine kluba o kojem je riječ. Unutar svoga popisa za vrijeme prijelaznog roka biram igrače po karakteru. Kad je Wenger 2007. kupio Eduarda, onda me pitao i za Luku. Gledao ga je protiv Engleske, Rusije, za Dinamo, i nije imao dvojbu zna li on igrati, nego me pitao što ja mislim može li Luka to ponavljati 50 puta godišnje. I to je to'.

Osvrnuo se Bilić i na temu hrvatske nogometne reprezentacije, situacije oko izbornika Zlatka Dalića, njegovog Hajduka..., a što je još sve rekoa, pročitajte OVDJE.