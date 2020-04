U hrvatskom nogometu Slaven Bilić (51) nije još od 2012. godine kad je završio njegov šestogodišnji izbornički mandat. Ostao je Bilić jedan od najobožavanijih hrvatskih reprezentativaca i izbornika, a danas uspješno vodi momčad West Bromwich Albiona na putu povratka u najviši rang engleskog nogometa. I da, uvijek je više nego zahvalan sugovornik za medije

'Pa kad oni kažu sredinom šestog, to znači da to neće biti do sredine šestog. Oni se nadaju da će do tada ovo sve popustiti, ali nitko ne zna kad će se završiti. No, tendencija je da se sezona završi', javio se iz Engleske Slaven Bilić u intervju putem Facebooka, novinaru iz susjedne Bosne i Hercegovine, Sabahudinu Topalbećireviću.

Kako bivši hrvatski izbornik provodi dane u karanteni?

'Život u karanteni? Malo kod kuće sviram gitaru. To je nekad spas, kad si sam pa zasviraš djeci i prođe vrijeme. A malo se i napreduje kako se ima vremena', otkrio je Bilić koji nije mogao izbjeći pitanje o Hrvatski Telekom Prvoj ligi i njegovom Hajduku.

'Ima klubova koji mnogo znače gradu i regiji, ali Hajduk je nešto više. Hajduk je način života', rekao je Bilić i nastavio:

'Sad imaju priliku sa Stanićem i Tudorom nešto napraviti, ali dok god budu imali uteg Dinama da dogodine nešto moraju, to je gotovo nemoguća misija. Oni moraju biti koncentrirani na sebe. Da prema Rijeci i Osijeku naprave razliku kakvu Dinamo ima prema njima, a onda mogu još korak naprijed', misli Bilić.