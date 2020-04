Dinamo je u četvrtak 'raskrstio' s Nenadom Bjelicom koji je sporazumnim raskidom ugovora postao bivši. OK, Bjelica više ne stanuje na Maksimiru, a tko će ga naslijediti? Trener juniora Dinama Igor Jovićević najizgledniji je novi strateg 'modrih', a evo što o svemu kaže član uprave kluba Krešimir Antolić

Bjelica je zamjerio čelnim ljudima kluba jer ga se ništa nije pitalo, a igrači su isprva stali na njegovu stranu. No, klub je odgovorio trenutnim otkazom cijelom stručnom stožeru Nenada Bjelice, a igrači su kasnije popustili pod pritiskom te počeli potpisivati anekse ugovora o smanjenju plaća za vrijeme krize uzrokovane pandemijom koronavirusa.

GOSPODIN DO KRAJA

OK, Nenad Bjelica je bivši, no tko će ga naslijediti na klupi Dinama? Među onima koji se najčešće spominju je Igor Jovićević, dijete Dinama i trener juniorske momčadi s kojom je posljednjih sezona nizao nevjerojatne uspjehe.

'Da, Jovićević je jedan od kandidata, možda i prvi favorit...', kazao je Antolić na samom kraju.

Igor Jovićević sigurno je spreman preuzeti prvu momčad, to mu je životni san, no pregovore s čelnim ljudima kluba odgodila je iznenadna smrt njegovog oca Čedomira, pa se to službeno imenovanje očekuje sljedećeg tjedna.