Slaven Bilić i WBA dovode riskantno i skupo pojačanje; hrvatski trener želio je Mandžukića, a preko Paragvaja stiže mu veteran Adebayor

Od trenutka kada je Slaven Bilić kao trener West Bromwich Albiona uspio, uz malo sreće, vratiti taj klub u Premier ligu, govorio je kako su mu potrebna pojačanja. No, zasad ništa od zvijezda

'Za Krovinovića sam rekao i prije i to ne krijem - on nam je prioritet. Filip je užasno bitan za ekipu, i kao igrač i kao čovjek', prije tri tjedna rekao je Bilić za tportal.

Loš početak sezone, jer WBA je poražen u prve dvije utakmice nove sezone, natjerao je čelnike kluba da dovedu Biliću još barem jedno zvučno pojačanje. Naravno, zbog loše realizacije Biliću hitno treba gol igrač. Na listi želja bio je i bivši hrvatski reprezentativac Mario Mandžukić, ali godišnja plaća koju su mu nudili drugi klubovi (ruski Lokomotiv mu nudi više od tri milijuna eura po sezoni!) bila je za WBA prevelik zalogaj. Naravno da bi tom opcijom Bilić bio najzadovoljniji…

Tako su se čelnici WBA bacili u akciju dovođenja napadača, a engleski The Sun navodi kako su započeli pregovore s 36-godišnjim Emmanuelom Adebayorom. A on sigurno nije jeftino rješenje, a uz to je itekako riskantno jer nitko ne zna može li još igrati na visokoj razini.

Pitanje je bi li to bio dobar potez jer Adebayor je odavno odigrao svoje najbolje utakmice, a zadnji klub u kojem je igrao bila je malo poznata Olimpia iz Paragvaja (nedavno je raskinuo ugovor). Prije toga je dvije sezone proveo u Turskoj igrajući za İstanbul Başakşehir i Kayserispor.

No, obzirom da je riječ o igraču koji je ostavio dubok trag u Arsenalu (104 utakmice, 46 golova), igraču koji je igrao tri sezone za Manchester City svakako bi to bio dobar magnet za navijače i potencijalne sponzore. No, sve je manje vremena jer prijelazni rok završava 5. listopada.