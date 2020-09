Slavenu Biliću ispunila se velika želja i dovodi hrvatskog igrača na kojem je inzistirao zadnjih tjedana

Čini se da je saga oko povratka Filipa Krovinovića u Englesku ipak gotova. Iako je proteklih dana vladalo zatišje, te je bilo upitno gdje će ovaj hrvatski kreativac nastaviti karijeru, ovog četvrtka Banfica je dala 'blagoslov' za još jednu posudbu

Filip Krovinović vraća se na mjesto sreće, to jest u West Bromwich Albion Slavenu Biliću, u kojem je prošle sezone imao važnu ulogu na putu ulaska u Premier ligu.

'Za Krovinovića sam rekao i prije i to ne krijem - on nam je prioritet. Činim sve da ga zadržim i on ne bi smio biti tema. Postoji želja s obje strane, njemu je ovdje lijepo, imao je super sezonu. Trebamo samo riješiti stvari s Benficom. Filip je užasno bitan za ekipu, i kao igrač i kao čovjek', prije tri tjedna rekao nam je Bilić.

Sada se Biliću ta želja napokon ispunila, a nova jednogodišnja posudba, ali bez prava prvokupa, finalizirat će se sljedećeg tjedna.