Skok u dalj na Trgu bana Jelačića; za ovaj atletski spektakl stiglo je čak 20 tona pijeska

"Ovo je 74. Boris Hanžeković memorijal, cilj nam je svake godine biti što bolji i inovativniji. Zagreb City Challange je već treću godinu na glavnom zagrebačkom trgu. Natjecanje u skoku u dalj muškaraca i žena započinje u petak u 18 sati, očekuje nas zaista jedan spektakl i drago mi je da nastupa i svjetski juniorski prvak iz Lime Roko Farkaš, što je dodatan izazov za Filipa, a tu je i Jana Koščak, svjetska prvakinja u sedmoboju. To je njima prilika da se pokažu pred zagrebačkom publikom", naglasio je Bošnjak.

Dalj će imati svoje velike zvijezde. Među njima je i hrvatski skakač u dalj Filip Pravdica, lanjski pobjednik ovog natjecanja, čovjek iz olimpijskog finala u Parizu.

"To je jedno prekrasno iskustvo, cijeli život radiš za jedan cilj, a kada ti se taj cilj ostvari u jednom trenutku to je ispunjenje snova za svakog sportaša. To se možda doživi jednom, a možda još jednom, nadam se u Los Angelesu. Prepoznaju me ljudi na ulici, promijenilo mi se dosta toga. Cilj mi je biti uzor svojim primjerom. To pokušavam prebaciti na sve mlade sportaše. Ovim smo natjecanjem dobili ono čemu smo težili. Prije dvije godine bio sam drugi, lani sam bio prvi. Idem prema gore. Branim naslov ove sezone, konkurencija je prekrasna. Roko Farkaš je svjetski juniorski prvak, Marko Čeko je odličan. Mogla bi prvi puta u povijesti tri Hrvata skočiti preko osam metara u istom danu“, kaže Pravdica.