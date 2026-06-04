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Skandal u finalu NBA lige: Navijač utrčao u teren i krenuo prema zvijezdi Spursa...

S. M.

04.06.2026 u 09:00

Navijač na terenu
Navijač na terenu Izvor: EPA / Autor: ADAM DAVIS
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New York Knicksi su u prvoj utakmici finalne serije doigravanja NBA lige pobijedio San Antonio Spurse u gostima 105:95 i došli do velike prednosti.

Utakmicu je obilježio incident koji se dogodio šest i pol minuta prije kraja susreta.

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Dok su Spursi bili u napadu, na parketu se najednom pojavio jedan navijač koji je odjurio prema zvijezdi Spursa Victoru Wembanyami. Izvadio je mobitel i želio se uslikati s Francuzem, ali su redari dotrčali do njega i izveli ga s parketa.

Wembanyama je s osmijehom ispratio dolazak navijača na parket, čak je malo i pozirao za fotografiju, dok je Mitchell Robinson šokirano pratio što se događa. Situaciju pogledajte OVDJE.

U saveznoj državi Teksas ovo je prekršaj zbog kojeg možete biti uhićeni, drastično novčano kažnjeni i dobiti dugogodišnju zabranu ulaska na sportske događaje. Nije isključeno ni da će organizator protiv izgrednika podignuti i privatnu tužbu.

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