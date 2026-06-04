Skandal u finalu NBA lige: Navijač utrčao u teren i krenuo prema zvijezdi Spursa...

Utakmicu je obilježio incident koji se dogodio šest i pol minuta prije kraja susreta.

Dok su Spursi bili u napadu, na parketu se najednom pojavio jedan navijač koji je odjurio prema zvijezdi Spursa Victoru Wembanyami. Izvadio je mobitel i želio se uslikati s Francuzem, ali su redari dotrčali do njega i izveli ga s parketa.

Wembanyama je s osmijehom ispratio dolazak navijača na parket, čak je malo i pozirao za fotografiju, dok je Mitchell Robinson šokirano pratio što se događa. Situaciju pogledajte OVDJE.

U saveznoj državi Teksas ovo je prekršaj zbog kojeg možete biti uhićeni, drastično novčano kažnjeni i dobiti dugogodišnju zabranu ulaska na sportske događaje. Nije isključeno ni da će organizator protiv izgrednika podignuti i privatnu tužbu.