Skandal koji potresa Srbiju; bivšeg kapetana Crvene zvezde ucjenjuje transrodna osoba?

Srpski mediji navode kako je transrodna osoba A. K. (21) uhićena u Beogradu zbog sumnje da je Vujadina Savića (35) pokušala ucijeniti privatnim snimkama i fotografijama, a sud joj je odredio pritvor u trajanju od 30 dana.

Prema navodima iz istrage, A. K. je navodno tražila 50.000 eura kako kompromitirajući materijal ne bi dospio u javnost. Policija je nakon prijave reagirala vrlo brzo, a cijeli slučaj sada je u rukama tužiteljstva.

Savić, sin proslavljenog nogometaša Dušana Duleta Savića i glumice Ljiljane Blagojević, i ranije je punio medijske stupce zbog turbulentnog privatnog života. Prije nekoliko godina u javnost su dospjele fotografije s noćnog izlaska na kojima se pojavio s nepoznatom djevojkom, što je tada izazvalo napetosti u njegovom odnosu s nevjenčanom suprugom, glumicom Mirkom Vasiljević, s kojom ima četvero djece.

Ono što ovom slučaju daje dodatnu dimenziju jest činjenica da je Savić u prošlosti javno istupao protiv održavanja gay pridea i Euro Pridea u Beogradu 2022. godine. Tada je pozivao na zabranu manifestacije i koristio uvredljiv govor prema pripadnicima LGBT+ zajednice. U javnost su tada isplivale i poruke u kojima je vrijeđao i prijetio pripadnicima zajednice, zbog čega je naišao na osudu javnosti.

A sada se - jer očigledno nije pazio - našao u situaciji da je upravo iz tog kruga osoba postao žrtva navodne ucjene, što cijelom slučaju daje dozu ironije, ali i otvara niz pitanja o njegovim ranijim izjavama i ponašanju.

Bivši kapetan Crvene zvezde donedavno je obnašao funkciju jednog od pomoćnika trenera Vladana Milojevića, ali prema neslužbenim informacijama iz izvora bliskih klubu, raskinuta mu je suradnja.

Njegova dugogodišnja partnerica, glumica Mirka Vasiljević (35), teško je podnijela cijelu situaciju. Prema pisanju srpskih medija, sama je potražila liječničku pomoć nakon što joj je naglo porastao krvni tlak te je zbog toga završila u bolnici. Navodno se nalazi pod velikim psihičkim pritiskom zbog medijskih napisa vezanih za ovaj skes skandal.