Sjedio je na klupi Argentine, Reala i Barcelone, a sada se ovim riječima osvrnuo na hrvatskog kapetana Luku Modrića

Bivši argentinski nogometni trener Angel Cappa (73) u videokonferencijskom razgovoru za Međunarodnu udrugu sportskih novinara u Španjolskoj (ISMAS) izjavio je kako se nogomet pod pritiskom novca prerano vratio nakon pandemije koronavirusa, a izrazio je i uvjerenje kako će kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić i sljedeće sezone nositi dres Reala iz Madrida.

Španjolsko nogometno prvenstvo, zaustavljeno zbog koronavirusa 13.ožujka, nastavlja se u četvrtak gradskim derbijem Seville i Betisa.

'Nogometna natjecanja su se vratila prerano. Još uvijek nema cjepiva za koronavirus pa su utakmice velika nepoznanica', rekao je Cappa.

'Nogomet bez publike nema svoju esenciju, svoju bit, bez nje je to isprazan spektakl. Utakmice s deset zamjena, na koje imaju pravo momčadi (svaka po pet), izgledat će poput ljetnih pripremnih utakmica. To čitavo požurivanje s natjecanjima napravljeno je zbog financijskog pritiska, no moramo se naviknuti na to', dodao je.