Zlatan Ibrahimović želi i 15. sezonu u nizu završiti s dvoznamenkastim brojem golova, a za to mu nedostaje još šest pogodaka iz 12 utakmica

Zlatan Ibrahimović se uskoro vraća u Milan gdje će dočekati nastavak sezone i pokušati uloviti jedan zanimljiv cilj. Naime, 14 sezona za redom Zlatan je zabio dvoznamenkasti broj golova, a to želi ostvariti i u 15. sezoni u nizu. Ipak, to neće biti lagan zadatak u Milanu u koji se vratio tek u siječnju.

Do sada je zabio četiri gola što znači da ih do kraja sezone, koja će izgledati tko zna kako, mora zabiti još barem šest. Zabio je Cagliariju kada je tek došao u klub i Interu u derbiju Serie A, dok je u kupu bio strijelac protiv Torina i Genoe prije no što je sve zaustavio koronavirus.