Sjajna vijest za sve sudionike Wimbledona; nagradni fond značajno povećan, ali to nije sve

Nagradni fond ovogodišnjeg teniskog turnira u Wimbledonu iznosit će čak 38 milijuna funti (oko 44 milijuna eura), što je povećanje od 11,8 posto u odnosu na prošlu godinu, objavio je u utorak All England Club.

Wimbledonski pobjednici u muškoj i ženskoj konkurenciji osvojit će glavnu nagradu u iznosu od 2,35 milijuna funti (2,7 milijuna eura), što je za 100.000 funti više u odnosu na 2018. Sjajna je to vijest za sve sudionike Wimbledona, ali to nije jedina dobra vijest. Naime, značajno su povećane i nagrade za one koji će završiti nastup u ranijoj fazi turnira.

Nagrade za poražene u prva tri kola uvećane su za 10 posto, a oni tenisačice i tenisači koji ne uspiju ostvariti plasman u 2. kolo iz Wimbledona će otići bogatiji za 45.000 funti. To je svakako odlična vijest za tenisače i tenisačice koji još nemaju dovoljno ušteđevine.

Od ove godine Wimbledon će se moći pohvaliti sa dva natkrivena stadiona, jer će i teren 'broj 1' imati pomični krov pa će se u slučaju kiše i na njemu moći igrati.

Novost u pravilima bit će odlučujući 'tie-break' koji će biti igran pri rezultatu 12-12 u odlučujućem setu natjecanja u svim konkurencijama.