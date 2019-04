Sjajna Petra Martić bez izgubljenog servisa prošla u polufinale gdje ju čeka Caroline Wozniacki

Hrvatska tenisačica Petra Martić plasirala se u polufinale WTA turnira u Charlestonu nakon što je u četvrtfinalu nadigrala Švicarku Belindu Benčič 6-3, 6-4 za sat i 23 minute igre

Martić je oduzela servis Benčič na samom početku dvoboja i tu prednost čvrsto držala sve do gema u kojemu je servira za set. Tada je Benčič stigla do svoje tri jedine 'break-lopte' u susretu, no Martić se izvukla i realizirala svoju drugu set-loptu.