Sevilla na Old Traffordu priželjkuje čudo, Roma protiv Šahtara lovi gol zaostatka

Uzvratne susrete osmine finala Lige prvaka večeras igraju Roma i Šahtar (Arenasport 1, 20.45 sati), te Manchester United i Sevilla (Arenasport 3, 20.45 sati). Šahtar iz prvog susreta ima prednost 2:1, dok su United i Sevilla odigrali bez pobjednika, ali i bez golova, bilo je 0:0...

Rimljani su u petak pobijedili Torino 3:0, a bila je to tek druga pobjeda te ekipe na Olimpicu od sredine prosinca.

Roma je do sada pet puta igrala u osmini finala, prva dva puta je prošla u četvrtfinale, što je njezin najbolji rezultat u Ligi prvaka, a zatim je tri puta ispala. Bila je uspješna protiv Lyona (2006./'07) i Real Madrida (2007./'08), a ispala je od Arsenala (2008./'09), Šahtara (2010./'11) i Real Madrida (2015./'16).

Šahtar je ove sezone već bio bolji od jednog talijanskog kluba. U skupini je bio ispred Napolija koji je završio na trećem mjestu dok je Šahtar bio drugi iza Manchester Cityja. Ukrajinci su na svom terenu slavili 2:1, ali su u Napulju poraženi 0:3.

Šahtar je od zadnja tri pokušaja dva puta ispao u osmini finala, a jedini trijumf je ostvario upravo protiv Rome 2011. godine. Ukrajinska ekipa je tada slavila ukupnim rezultatom 6:2. U prvom susretu u Rimu Šahtar je slavio 3:2, a u uzvratu u Donjecku je bilo 3:0, a treći pogodak na utakmici postigao je bivši hrvatski reprezentativac Eduardo da Silva. Šahtar je potom u četvrtfinalu ispao od Barcelone.

U drugom susretu na Old Traffordu će snage odmjeriti Manchester United i Sevilla. U prvoj utakmici Sevilla je bila bolja, ali je susret završio bez golova.

Manchester United je do sada devet puta igrao osminu finala, a šest puta je prošao dalje. Zadnji put 2014. godine, dok se španjolska ekipa bori za svije prvo četvrtfinale. Do sada je tri puta igrala u osmini finala i sva tri puta je ispala. I to od Fenerbahčea (2008.), CSKA (2010.) i Leicester Cityja (2017.).

'Bit će to utakmica na 'život ili smrt'. Nakon ove utakmice nema popravka', kazao je Jose Mourinho dodavši: