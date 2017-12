Sandra Perković, Tin Srbić i vaterpolisti za povijest; to će biti teško ponoviti!

U godini koja je na izmaku, u kojoj nije bilo najvećih sportskih događaja poput olimpijskih igara ili svjetskog nogometnog prvenstva, hrvatski sportaši ipak su ostvarili rezultate koji će zlatnim slovima biti upisani u sportske almanahe. Osim triju naslova svjetskih prvaka, u atletici, gimnastici i vaterpolu, na svjetskim i europskim prvenstvima te svjetskim i europskim kupovima u raznim sportovima, prema službenim podacima HOO-a, u seniorskim konkurencijama osvojili su 45 zlatnih, 54 srebrne i 43 brončane, a u juniorskim 31 zlatnu, 24 srebrne i 43 brončane medalje. To će zaista biti teško ponoviti

Hrvatska atletika ostvarila je na Svjetskom prvenstvu u Londonu najveći uspjeh na svjetskim smotrama sa zlatnom i brončanom medaljom. Najbolja hrvatska sportašica Sandra Perković drugi put u karijeri osvojila je naslov svjetske prvakinje u bacanju diska - u Londonu je do novog zlata stigla odličnim hicem od 70,31 metra. Perković je tako ponovila uspjeh iz Moskve prije četiri godine kada je prvi put osvojila naslov svjetske prvakinje, dok je prije dvije godine u Pekingu bila srebrna iza Kubanke Denije Caballero. Uz dva svjetska zlata, Perković ima i dva olimpijska zlata, prvo je osvojila na istom tom stadionu u Londonu prije pet godina, a drugo lani u Rio de Janeiru. Uz to, Perković ima i četiri uzastopna naslova europske prvakinje.

Šampionka iz zagrebačke Dubrave dominirala je natjecanjem diskašica u Londonu, već u prvoj seriji bacila je 69,30 metara, što je rezultat koji niti jedna druga bacačica nije ostvarila ove godine. U drugoj seriji Perković je bacila još dalje, do 70,31 m, a i u trećoj je seriji prebacila 70 metara sa 70,28 m, dok je u četvrtoj disk sletio na 69,81 m. Bila su to tri najdulja hica natjecanja. U petoj i šestoj seriji Perković je prestupila.

Hrvatski gimnastičar Tin Srbić osvojio je u Montrealu naslov svjetskog prvaka na preči, što je ujedno i najveći uspjeh u povijesti hrvatske gimnastike. Srbić je u kvalifikacijama bio ukupno treći, a u svom premijernom nastupu na SP-u 21-godišnji Zagrepčanin došao je do nevjerojatnog uspjeha.

Bio je to, nakon Melbournea 2007. kada su također u finalu svladali Mađarsku, drugi naslov svjetskih prvaka te šesta uzastopna medalja naših vaterpolista na svjetskim prvenstvima. Naime, uz zlata iz Melbournea i Budimpešte, 'Barakude' su osvojile i tri uzastopne bronce (Rim 2009., Šangaj 2011., Barcelona 2013.) dok su 2015. u Kazanu osvojili srebro.

Hrvatska vaterpolska reprezentacija osvojila je zlatno odličje na Svjetskom prvenstvu, koje je od 14. do 30. srpnja održano u Budimpešti i na kojem je u finalu s 8:6 pobijedila Mađarsku.

No osim spomenutih svjetskih prvaka, još je hrvatskih sportaša zaslužilo spomen u ovom pregledu godine. A njih ćemo razvrstati prema uspjesima u sportu kojim se bave. Osim Sandre Perković, u Londonu je svjetsku medalju osvojio i hrvatski rekorder u bacanju kugle, 26-godišnji Zadranin Stipe Žunić . On je hicem od 21,46 metara osvojio brončanu medalju te tako postao prvim hrvatskim atletičarom koji se popeo na pobjedničko postolje na svjetskim atletskim prvenstvima na otvorenom. Malo je nedostajalo da se Hrvatska iz Londona vrati s čak tri odličja jer je Sara Kolak (22) zauzela četvrto mjesto u bacanju koplja s hicem od 64,95 metara. Iako je Kolak u London stigla s najduljim hicem godine na svijetu (68,43 m), olimpijskoj pobjednici iz Rio de Janeira nova medalja izmakla je za 31 centimetar, a broncu je sa 65,26 m osvojila Kineskinja Huihui Lyu.

Godinama smo se divili dominaciji hrvatskog veslačkog dvojca, braće Martina i Valenta Sinkovića. No njih su dvojica nakon olimpijskog zlata odlučili promijeniti disciplinu te su se iz dvojca na pariće preselili u dvojac bez kormilara.

Ipak, i u toj su disciplini na svjetskom prvenstvu u američkom Bradentonu uzeli srebro, zaostavši u finalu za 34 stotinke za zlatnim Talijanima Matteom Lodom i Giuseppeom Vicinom. Za braću Sinković ovo je već šesta medalja sa svjetskih prvenstava i to u trećoj različitoj disciplini. U četvercu na pariće bili su dva puta zlatni i jednom brončani, u dvojcu na pariće su osvojili dva zlata, a sada imaju i srebro u dvojcu bez kormilara. Usto su osvojili i olimpijsko srebro u četvercu na pariće iz Londona 2012. te su aktualni olimpijski pobjednici u dvojcu na pariće. Ovo im je prva sezona u kojoj su veslali u dvojcu bez kormilara. Nažalost, na korak do medalje ostao je Damir Martin, koji nije uspio osvojiti medalju u samcu u Bradentonu, ali je u finalu zauzeo četvrto mjesto s 36 stotinki zaostatka za brončanim Britancem Thomasom Barrasom.

Čilić je igrao finale Wimbledona, ali oduševila je i Mirjana Lučić-Baroni

Hrvatske tenisačice i tenisači su u 2017. godini imali mnogo uspješnih nastupa, ali izostali su veliki rezultati. To se prvenstveno odnosi na najboljeg hrvatskog tenisača Marina Čilića. Do početka travnja i dolaska na zemljanu podlogu Čilićeva je sezona, uglavnom, bila za zaborav. No uslijedio je veliki povratak na zemlji, u kojem je Marin bio četvrtfinalist u Monte Carlu, Rimu i Roland Garrosu te osvojio turnir u Istanbulu i time nastavio niz s najmanje jednim trofejem u sezoni, koji traje još od 2008. godine.

Formu sa zemljane podloge prenio je i na travu. Bio je finalist turnira u londonskom Queen's Clubu, a tri tjedna poslije postao je i drugi hrvatski tenisač nakon Gorana Ivaniševića koji se probio do finala najvećeg svjetskog turnira u All England Clubu. No u finalu nije mogao zaustaviti Švicarca Rogera Federera prema osmom wimbledonskom trijumfu, u čemu su mu odmogli i žuljevi na stopalu.