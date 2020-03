Sandra Perković do najboljeg rezultata sezone a otkrila i može li do trećeg uzastopnog olimpijskog zlata

Hrvatska bacačica diska, Sandra Perković, pobjedom na Zimskom bacačkom kupu u Splitu, ušla je u sezonu na otvorenom. I ne samo to, nego je hitcem na 65,93 metara ostvarila najbolji rezultat sezone

Sandra Perković bacila je disk na 65,93 metara što je trenutno najbolji hitac sezone.

'Po ono što smo došli, to smo i ostvarili. To je bilo baciti najbolji rezultat na svijetu koji je u ovom trenutku iznosio 64,14 metara od drugoplasirane s Olimpijskih igara u Riju. Već sam pobjegla Kubankama na dva metra, ali žao mi je što danas nisam uspjela uloviti hitac za koji sam bila fizički spremna. No, prvi cilj na državnom prvenstvu je ispunjen', rekla je Sandra perković, a prenose 24 sata.

Perković je s rezultatom 65,93 metara ostvarila najbolji hitac sezone i tako poslala poruku svima u svijetu.

'Odradili smo pripreme odlično, zadovoljna sam i vrijeme nas je stvarno mazilo ove godine ovdje u Splitu. Bilo je nevjerojatno toplo i lijepo i žao mi je što disk nije otišao i dalje da pokažemo koliko smo zaista spremni. Sada na ovo moramo nadograđivati, Tokio je za pet mjeseci i nadati se i željeti sve najbolje'.

Osvojiti tri olimpijska zlata u nizu nije mala stvar. No, koliko je to blizu ili daleko?

'Ne bih željela sebi stavljati preveliki pritisak. Želim odraditi pripreme kako treba pa onda što Bog dâ', zaključila je Perković.