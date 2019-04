Samovojski nagrada za životno djelo, Antolić novinar godine, nagrađen i Zlatko Dalić

U Zagrebu je održana svečanost dodjele godišnjih nagrada i priznanja Hrvatskog zbora sportskih novinara (HZSN) na kojoj je za novinara godine proglašen Dražen Antolić, nagradu za životno djelo dobio je Anton Samovojska, a posebno priznanje izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić.

Antolić je nagradu za novinara godine zaslužio praćenjem hrvatske nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, gdje je je dolazio do važnih vijesti - od one o kineskim ponuđačima za gradnju Nacionalnog stadiona preko informacija o hrvatskoj početnoj postavi za svaki nastup, te je davno prije službene objave došao do otkrića da je reprezentativac Nikola Kalinić morao napustiti kamp selekcije. Uz sasvim konkretan rad na knjizi izbornika Zlatka Dalića, Antolić je Svjetsko prvenstvo dočaravao vrlo precizno, nošen pozitivnim nabojem, ali i dostojnom mjerom kritičnosti bez koje novinar nije novinar. Nagradu je Antoliću uručio Krešimir Šamija, zamjenik državne tajnice Središnjeg državnog ureda za sport i izaslanik predsjednika Vlade RH.