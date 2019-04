Samo 28 sekundi dijelilo hrvatske hokejaše od zlata i plasmana u viši rang

Hrvatska reprezentacija u hokeju na ledu ipak nije osvojila prvo mjesto na Svjetskom prvenstvu divizije 2 skupine A igranom u Beogradu koje vodi u diviziju 1 skupinu B sljedeće godine iako ju je od tog uspjeha dijelilo samo 28 sekundi

Naime, nakon što su u prvom susretu posljednjeg 5. kola naši hokejaši u ponedjeljak poslije podne pobijedili Australiju sa 2-1 (1-0, 1-1, 0-0), u posljednjoj utakmici turnira trebao im je poraz Srbije od Španjolske. Španjolci su sve do 28 sekundi prije kraja vodili sa 2-1, no tada su Srbi poravnali na 2-2, a onda i u raspucavanju kaznenih udaraca uspjeli i stići do pobjede od 3-2 (1-0, 0-1, 1-1; 1-0) koja ih je odvela u viši rang natjecanja sljedeće godine.

Srbija i Hrvatska natjecanje su završile sa po 11 bodova, ali je Srbija osvojila prvo, a Hrvatska drugo mjesto zbog pobjede u međusobnom dvoboju.

Australija je završila kao treća sa 10 bodova, a Španjolska kao četvrta s osam.

U susretu za ostanak u ovom rangu natjecanja Kina je svladala Belgiju sa 4-0 i tako završila na petoj poziciji s tri boda, dok će Belgija kao posljednja s dva boda u diviziju 2 skupinu B.