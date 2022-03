Sada je i službeno; umjesto u Berlinu o prvaku Europe odlučivat će se u Beogradu, a jedna stvar nikome nije jasna

Vodstvo košarkaške Eurolige objavilo je u petak kako je ovosezonski završni turnir, koji se trebao održati u Berlinu, preseljen u Beograd

Bit će to drugi put kako će Beograd ugostiti završni turnir najbolje četiri momčadi, prvi put se "Final Four" u beogradskoj Areni održao 2018. godine.

No, jedna stvar nikome nije jasna, a to je otkazivanje svih utakmica ruskih klubova koji su bili u vrhu ljestvice (Zenit, CSKA i Unics). Hoće li oni ipak dobiti priliku boriti se za Final Four ili će svi njihovi rezultati biti poništeni? Čeka se konačna odluka čelnika Eurolige, a slobodnih termina za zaostale utakmice sve je manje. Zapravo, već se polako slaže ljestvica bez ruskih klubova što je otvorilo prostor Maccabiju, Bayernu i još nekim klubovima se do domognu četvrtfinala.