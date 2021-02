Rukometašice Podravke doživjele veliku blamažu, Mađarice zabile 120 posto golova više od njih

Rukometašice Podravke Vegete doživjele su u subotu na domaćem terenu najuvjerljiviji poraz u ovoj sezoni Lige prvakinja, a vodeća ekipa skupine B mađarski Gyor slavio je 33:15 (13:8).

Koprivničanke su se dobro držale do 22. minute, kad su još zaostajale samo dva pogotka za Mađaricama (8:10). Gyor je serijom 5:0 od 36. do 42. minute došao do dvoznamenkaste prednosti (10:20) te ju kasnije povećavao do konačnih +18 (15:33). Mađarice su tako ostale neporažene već 50. utakmicu zaredom.

Grkinja Lamprini Tsakalou je sa sedam golova bila najbolja kod Podravke, dok je Dijana Mugoša postigla dva pogotka. U Gyoru su po šest pogodaka postigle Estelle Nze Minko i Veronika Egebakken Kristiansen.