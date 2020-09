Rukometaši Nexea uspjeli nadoknaditi zaostatak iz prve utakmice s Bidasoom Irun i plasirati se u Europsku ligu

Rukometaši našičkog Nexea pobijedili su španjolsku Bidasou Irun s 29:24 (13:11) u uzvratnoj utakmici kvalifikacija za EHF Europsku ligu odigranoj u utorak u Našicama te tako nadoknadili zaostatak od tri pogotka (27:30) iz prvog dvoboja

Našičane je do velike pobjede predvodio hrvatski reprezentativac Halil Jaganjac sa sedam pogodaka, pet je postigao Mateo Rodin , a po četiri Tomi Vozab, Mrin Jelinić i Gianfranco Pribetić . Po dvaput su mrežu zatresli Janko Kević i Aleksandar Bakić , a jednom Fran Mileta . Ključnima za pobjedu pokazale su se i obrane vratara Mihaila Radovanovića u završnici dvoboja.

Najbolji strijelac Bidasoe je sa sedam golova bio Kauldi Odrizola.

Gosti su bolje otvorili utakmicu i poveli sa 6:1 u sedmoj minuti. No, već do 21. minute je Nexe uspio preokrenuti rezultat i doći do prvog vodstva (9:8). Prvi put su Našičani željena četiri pogotka prednosti za plasman dalje imali u 35. minuti (16:12).

Gosti su ponovno zaprijetili u 50. minuti, kad su došli do izjednačenja na 22:22. U posljednju minutu se ušlo s prednošću Nexea 27:24, a prolaz u grupnu fazu ovog natjecanja donijeli su Rodin i Jelinić za konačnih 29:24.

Grupna faza novoformiranog natjecanja započet će 20. listopada, a u svakoj od četiri skupine natjecat će se po šest klubova.