Harry Kane unatoč pobjedi ogorčen na iranskog suca. Iako, jedva je govorio

Predvođeni Judeom Bellinghamom Englezi su krajem prvog dijela poveli s 2:0. Bellingham je meksičku mrežu pogađao u 36. i 38. minuti, dok je domaćin uspio smanjiti do kraja prvog dijela pogotkom Juliana Quinonesa u 42. minuti.

U 54. minuti je Engleska ostala s igračem manje nakon isključenja Quansaha, ali je povećala prednost na 3:1 golom Harryja Kanea iz jedanaesterca u 60. minuti. Na isti je način pao ubrzo pogodak na drugoj strani. Raul Jimenez je pogodio s bijele točke za 2:3 u 69. minuti.

Sve do kraja Meksiko je napadao i tražio treći pogodak vrijedan produžetaka, ali hrabra engleska obrana, na čelu s odličnim golmanom Pickfordom, zadržala je s igračem manje sve do kraja gol prednosti.

Kapetan Engleske Harry Kane za BBC Sport:

'Bila je to luda utakmica. Morali smo se boriti i pronaći način da pobijedimo. Upravo sam pjevao pa jedva mogu govoriti. Okolnosti, atmosfera, sve je bilo protiv nas, ali uspjeli smo pronaći put do pobjede.'

O situaciji u kojoj nije iranski sudac Alireza Faghani nije pokazao na bijelu točku za Englesku:

'Mislim da sam prvi stigao do lopte. Bio je to jednostavno jedan od takvih dana. Sudac je dosudio puno odluka protiv nas. Na kraju to nije bilo važno, zato sam sretan.'