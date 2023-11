Ronaldu se ovo već dugo nije dogodilo; očaj u Zenici, Barcelonina zvijezda u suzama

Uz Portugal na EURO iz ove skupine ide i Slovačka, koja je vizu za Njemačku osigurala i prije zadnjeg kola. Slovaci su u posljednjem kolu u Zenici pobijedili Bosnu i Hercegovinu sa 2:1. Bila je to sedma slovačka pobjeda i sedmi BiH poraz.

Domaćin je poveo u 49. minuti nakon autogola Patrika Hrošovskyja. Bila je to brza kontra BiH vrste, Hamulić je dodao do Hajradinovića koji je ubacio u kazneni prostor, no veznjak Genka je zatresao vlastitu mrežu.

Samo dvije minute kasnije Slovačka je izjednačila, a strijelac je bio Robert Boženik. Novi problemi za domaćine stigli su u 63. minuti nakon što je Renato Gojković zaradio drugi žuti karton. Slovačka je igrača više iskoristila u 71. minuti stigavši do prednosti golom Lubomira Šatke nakon ubačaja iz kornera.

Nezadovoljstvo u Zenici se itekako osjetilo, a navijači traže odlazak izbornika Save Miloševića.

U posljednjem dvoboju iz ove skupine Luksemburg je na gostovanju pobijedio Lihtenštajn sa 1:0. Luksemburg je već u petoj minuti ostao s igračem manje nakon što je isključen Daniel Sinani, no gosti su s igračem manje stigli do pobjede golom Gersona Rodriguesa u 69. minuti.