Rijeka ipak nije uspjela iznenaditi višestruko skuplju momčad Genta

Nogometaši Rijeke na svojoj su Rujevici odigrali 1:1 protiv belgijskog Genta, što nije bilo dovoljno za prolazak u skupine Europske lige, jer u prvoj utakmici belgijska je momčad slavila 2:1

Nakon što su nogometaši Rijeke u prvoj utakmici doživjeli poraz u Gentu, jasno je bilo da Bišćan i njegovi igrači pred svojim navijačima moraju ići po pobjedu. I stoga otvorenija varijanta, s čak trojicom igrača pred 16-ercem gostiju nije bilo nikakvo iznenađenje.

Ta želja domaćih da dođu do ranog pogotka osjetila se od prvog zvižduka suca Letexiera, pa su igrači Rijeke zaprijetili u osmoj i 13. minuti. No, prvo je Halilović neuspješno pokušao dodati do Čolaka, a onda je i Acostyjev dobar ubačaj Lončar uspio poslati, ali samo pokraj gola.