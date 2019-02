Pogledajte remi Barcelone i Reala na Nou Campu; Rakitić pogodio stativu, Barci nije pomogao ni Messi...

U prvom susretu polufinala španjolskog Kupa Kralja Barcelona i Real Madrid su na Camp Nou odigrali 1-1, a uzvrat je 27. veljače na stadionu Santiago Bernabeu.

Do kraja prvog dijela Barca je imala tri velike prilike za izjednačenje, ali je Keilor Navas sačuvao svoju mrežu. U 20. minuti Malcom je pobjegao Realovoj obrani, sjurio se prema Navasu, ali je Realov vratar obranio njegov udarac. U 32. minuti priliku je imao i Rakitić, ali je njegov udarac glavom završio u vratnici. Tri minute kasnije zaprijetio je i Luis Suarez, ali je Navas još jednom sjajno obranio.

U 58. minuti niti Navas nije mogao spasiti Real i Barca je golom Malcoma uspjela izjednačiti. Akciju je započeo Arthur uputivši dugačku loptu Albi, no Navas je bio brži i izbio je loptu do Coutinha koji je odmah pucao i pogodio vratnicu. No, lopta se odbila do Malcoma koji je zabio za 1:1.