Realovo prokletstvo zbog kojeg ove sezone neće biti španjolski prvak

Prije tjedan dana počela je Primera, a ima jedan podatak koji nikako ne ide u korist Real Madridu. 'Kraljevi' se s novim trenerom Julenom Lopeteguijem bore i protiv neugodne tradicije

Inače, u prvom mandatu Pereza, a to je razdoblje od 2000. do 2006., svi su treneri bili katastrofalni u svojoj debitantskoj sezoni - Carlos Quieroz 2003./04., Camacho, Remon i Luxemburgo u 2004./05. te Lopez Caro u 2005./06, piše goal.hr. Samo je Quieroz uspio osvojiti nacionalni Superkup, a to je ništa za klub takve tradicije.

Nakon tih razočaravajućih sezona, Perez se maknuo, no karizmatični predsjednik opet je sjeo u Realovu fotelju 2009. i iako je ovaj njegov mandat daleko plodniji (četiri Lige prvaka), prokletstvo novih trenera i osvajanja prvenstva traje!