Realova zvijezda ispisala povijest; ovaj golgeterski pothvat nije uspio ni Ronaldu ni Messiju

U posljednjoj utakmici 29. kola španjolskog nogometnog prvenstva madridski Real teškom je mukom na svom Santiago Bernabeu svladao posljednju Huescu sa 3:2, a stijrelac pobjedničkog gola Karim Benzema upisao se u povijest

Gosti su iznenađujuće poveli preko Hernandeza (3) na startu utakmice, no do poluvremena je poravnao Isco (25) da bi u nastavku Real do prednosti stigao golom Ceballosa (62). Novo izjednačenje i mogućnost senzacije donio je Etxeita (74), ali Benzema (89) je u samoj završnici spasio svoju momčad blamaže.